Такер Карлсон рассказал о мучающих его воспоминаниях о поддержке Трампа

Американский журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон рассказал о своем раскаянии в том, что ранее он помог Дональду Трампу во второй раз победить на выборах президента США, сообщает NYT.
По словам Карлсона, которые приводит американское издание, его еще долго будут мучить воспоминания о том, как он поспособствовал возвращению Трампа в Белый дом.
«Я хочу извиниться за то, что вводил людей в заблуждение», — цитирует NYT заявление Карлсона, которое он сделал в своем подкасте 20 апреля.
Издание напоминает, что противоречия между Карлсоном и Трампом резко усугубились из-за войны в Иране. Карлсон признал, что он стал одной из причин того, почему этот военный конфликт «происходит именно сейчас».
«Недостаточно просто сказать: “Ну, я передумал” или: “Это плохо, я выхожу из игры…” Это будет мучить нас еще долго. Меня это будет мучить. И я хочу извиниться за то, что вводил людей в заблуждение», — приводит NYT слова журналиста.
Дональд Трамп исключил Такера Карлсона из движение MAGA (Make America Great Again) из-за того, что журналист, по словам президента США, «сбился с пути». До этого Карлсон назвал Трампа «абсолютно отвратительным и злым» из-за начатой им операции против Ирана. Ранее Карлсон также критиковал Трампа по-другим поводам, в частности, из-за содержания файлов Эпштейна.
Карлсон не единственный бывший сторонник Трампа, вступивший с ним в конфликт. Война в Иране повлекла за собой раскол в движении MAGA, часть которого, включая журналистку Мегин Келли и экс-члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, обвинила президента США в предательстве его предвыборных обещаний.
