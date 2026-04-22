Правительство продлило экспортные квоты на удобрения до 30 ноября

Правительство России продлило действие квот на экспорт минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба правительства.

Источник: РБК

Правительство России продлило действие квот на экспорт минеральных удобрений за пределы Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба правительства. Согласно подписанному постановлению, новые ограничения будут действовать с 1 июня по 30 ноября 2026 года включительно.

Общий объем экспортной квоты установлен в размере 20 млн т. В частности, для азотных удобрений он составит более 8,7 млн т, для аммиачной селитры — более 4,2 млн т, для сложных удобрений — более 7 млн т. Решение принято для обеспечения достаточного уровня удобрений на внутреннем рынке и бесперебойной работы сельхозпроизводителей и производителей комбикормов.

Квоты не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз удобрений в рамках международных транзитных перевозок, а также на поставки по линии международной гуманитарной помощи.

Действующая квота, установленная с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года, составляет почти 18,7 млн т. Работа по продлению экспортных ограничений ведется по поручению президента России, данному в 2022 году по итогам совещания по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

В марте основатель Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и «Еврохима» Андрей Мельниченко заявил, что спрос на российские удобрения, поставляемые на экспорт, может снизиться в среднесрочной перспективе. Тем не менее, по мнению предпринимателя, пока рано обозначать конкретный тренд.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

