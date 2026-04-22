В Еврокомиссии объяснили фразу фон дер Ляйен о влиянии Турции на Европу

Главный пресс-секретарь ЕК Пола Пинью заявила Bloomberg, что упоминание Турции было лишь «признанием ее геополитического веса, размеров и амбиций» на Западных Балканах, и его не стоит воспринимать как сравнение с другими странами. По ее словам, Турция остается «бесспорно важным партнером в регионе», кандидатом на вступление в ЕС и ключевым союзником по НАТО.