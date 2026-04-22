Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Еврокомиссии объяснили фразу фон дер Ляйен о влиянии Турции на Европу

Евросоюз поспешил смягчить напряженность в отношениях с Турцией, после того как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула Анкару в одном ряду с Россией и Китаем, назвав их внешними силами, способными повлиять на Европу, пишет Bloomberg.

Источник: РБК

Евросоюз поспешил смягчить напряженность в отношениях с Турцией, после того как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула Анкару в одном ряду с Россией и Китаем, назвав их внешними силами, способными повлиять на Европу, пишет Bloomberg. Это заявление создало впечатление, что союзника по НАТО в Брюсселе рассматривают как потенциальную угрозу.

Выступая в Гамбурге на мероприятии газеты Zeit, фон дер Ляйен говорила о необходимости расширения Евросоюза и подчеркнула, что Европа должна объединиться, «чтобы не находиться под влиянием России, Турции или Китая». Турецкое государственное агентство Anadolu обратило внимание на эти слова, после чего в Еврокомиссии поспешили дать разъяснения.

Главный пресс-секретарь ЕК Пола Пинью заявила Bloomberg, что упоминание Турции было лишь «признанием ее геополитического веса, размеров и амбиций» на Западных Балканах, и его не стоит воспринимать как сравнение с другими странами. По ее словам, Турция остается «бесспорно важным партнером в регионе», кандидатом на вступление в ЕС и ключевым союзником по НАТО.

Евросоюз пытается укрепить геополитические связи на фоне растущей глобальной нестабильности из-за войны США с Ираном. Турция, обладающая второй по величине армией в НАТО и готовящаяся принять июльский саммит альянса, является для Брюсселя критически важным партнером, особенно в вопросах миграции и безопасности.

Турецкий дипломат сообщил, что в ответ на запрос Анкары Еврокомиссия пообещала разъяснить слова фон дер Ляйен, заявив, что они были вырваны из контекста. Министерство иностранных дел Турции пока официально не комментировало произошедшее.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше