Сводка основных боевых действий утром 22 апреля в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полный контроль над посёлком Ветеринарным Харьковской области позволит армии России двигаться на соседнюю Казачью Лопань. Это важный стратегический узел ВСУ с большим количеством пунктов дислокации и складов боекомплекта.

На Донбассе подразделения группировки войск «Юг» продолжают вести наступление в направлении Николаевки и в районе Рай-Александровки, продвигаясь к Славянску и Краматорску.

Армия России, выбив ВСУ из Гришино, ликвидировали «карман», мешавший продвижению к Доброполью. В Белицком российские силы постепенно расширяют контроль территории. Со стороны Дробышево на Краснолиманском направлении активное движение. ВС России сейчас постепенно охватывают Красный Лиман с южного участка.

В Таврии на Запорожском фронте продолжаются бои в Приморском и Степногорске. На этом же направлении фиксируется продвижение российских подразделений южнее Верхней Терсы.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

