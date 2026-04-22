Минобороны отчиталось о поражении объектов энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовали ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны в «Максе».
В атаке принимала участие российская авиация, беспилотные, ракетные войска и артиллерия. Военные также ударили по местам хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия и поразили пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников в 131 районе.
В сообщении также говорится, что в северо-западной части Черного моря был уничтожен украинский безэкипажный катер.
Агентство «Суспiльне новини» написало о взрывах в Днепре и Запорожье, которые были слышны минувшей ночью.
20 апреля российское военное ведомство сообщило о групповом ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, включая транспортную и аэродромную инфраструктуру, которую используют украинские военные. Атаку предприняли «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России», сообщило министерство.
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
