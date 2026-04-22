США расширили операции против Ирана за пределы Ближнего Востока

Накануне, 21 апреля, американские военные захватили танкер Tifani в нейтральных водах между Шри-Ланкой и Индонезией и сопроводили по меньшей мере еще одно судно у западного побережья Индии, отмечает WP.
Издание пишет, что санкции против Tifani были введены летом 2025 года, после того как, по словам американских чиновников, танкер осуществлял перевозку иранской нефти с судно на судно в рамках того, что Пентагон называет «теневым флотом».
Задержание судна, способного перевозить около 2 млн барр. нефти, стало первой из серии операций, направленных против таких судов, о которых 16 апреля говорил председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн. По его словам, США будут преследовать любое судно с иранским флагом или любое судно, пытающееся оказать материальную поддержку Тегерану.
В понедельник вечером судно находилось в 400 милях к востоку от Шри-Ланки, после чего резко повернуло на юг, направляясь в сторону Индонезии. В прошлом месяце его заметили на острове Харг, главном нефтяном терминале Ирана в Персидском заливе, пишет WP.
Также 21 апреля американские эсминцы сопровождали по меньшей мере два иранских танкера — Dorena и Sevin, вышедших из иранского порта Чабахар до начала американской блокады. По данным WP, 18 апреля танкер Dorena находился в Аравийском море, примерно в 300 милях к западу от южного побережья Индии.
Издание отмечает, что американские военные продолжают следить за многочисленными судами в рамках блокады и полагаются на высокую скорость эсминцев ВМС, позволяющую отслеживать и при необходимости перехватывать их.
В ближайшее время США определят дальнейшие шаги в отношении захваченного судна и его экипажа.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива. Однако уже на следующий день в Центральном штабе ВС Ирана объявили о возвращении военного контроля над водной артерией. Это объяснили тем, что американцы «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».
Несмотря на открытие водной артерии, президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана, введенная 12 апреля, сохранится. «Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море», — заверил он.
