США расширили операции против Ирана за пределы Ближнего Востока

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива. Однако уже на следующий день в Центральном штабе ВС Ирана объявили о возвращении военного контроля над водной артерией. Это объяснили тем, что американцы «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».