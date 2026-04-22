Иран допустил продолжение переговоров с США в случае снятия морской блокады

ТЕГЕРАН, 22 апреля. /ТАСС/. Иран допускает, что переговоры с США в Пакистане могут возобновиться в случае снятия Соединенными Штатами морской блокады исламской республики. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Источник: Reuters

«Морская блокада США является нарушением режима прекращения огня, и мы сказали им, что они должны прекратить эту блокаду. Если блокада будет снята, я думаю, следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде», — приводит его слова телеканал SNN.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше