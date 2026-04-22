Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. США составили список стран Североатлантического альянса в зависимости от их вклада в блок, пишет Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и чиновника Пентагона.

Источник: AP 2024

«Белый дом разработал нечто вроде “списка хороших и плохих” стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», — говорится в статье.

По данным источников, документ подготовили накануне недавнего визита генсека альянса Марко Рютте в Вашингтон. В нем страны — участницы НАТО разбили на категории в зависимости от размера вклада в деятельность блока.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос «несмываемым пятном» и подчеркнул, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи стран блока, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.

Также глава Белого дома предупреждал, что готов попрощаться с альянсом из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.

Госсекретарь Марко Рубио отмечал, что Вашингтону предстоит переосмыслить значение военного блока для себя после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

