Находящийся в колонии нижегородский экс-депутат Колыванов передал привет бывшим коллегам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апреля, ФедералПресс. Экс-депутат Законодательного собрания Нижегородской области Дмитрий Колыванов передал привет своим бывшим коллегам прямо из колонии. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей Павел Солодкий.

22 апреля бизнес-омбудсмен выступил с отчетом за 2025 год перед комитетом по экономике Заксобрания. Он рассказал, что благодаря своему статусу посещает места лишения свободы и на прошлой неделе навещал Колыванова.

«Привет просил передать», — отметил Солодкий, чем вызвал у присутствующих смех.

Колыванова избрали в в 2021 году от Вачского и Павловского округов. В феврале 2026 года он получил 4,5 года колонии за мошенничество, после чего сложил полномочия.

«ФедералПресс» ранее сообщал о том, что в Удмуртии четырех депутатов лишили полномочий из-за недостоверных сведений о доходах.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.