Находящийся в колонии нижегородский экс-депутат Колыванов передал привет бывшим коллегам

22 апреля бизнес-омбудсмен выступил с отчетом за 2025 год перед комитетом по экономике Заксобрания. Он рассказал, что благодаря своему статусу посещает места лишения свободы и на прошлой неделе навещал Колыванова.
«Привет просил передать», — отметил Солодкий, чем вызвал у присутствующих смех.
Колыванова избрали в в 2021 году от Вачского и Павловского округов. В феврале 2026 года он получил 4,5 года колонии за мошенничество, после чего сложил полномочия.
Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.