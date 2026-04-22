В Белгороде из-за атаки ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Белгороде в результате атаки ВСУ, еще один получил ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Беспилотник атаковал коммерческий объект. Во время атаки двое рабочих восстанавливали повреждение кровли после предыдущей атаки БПЛА.
У раненого мужчины осколочные ранения головы, предплечья и ампутация пальца руки. Его отправят в городскую больницу № 2.
Ранее Гладков сообщал о семи раненых в результате атак беспилотников в Шебекинском округе. Первый удар дронов пришелся на участок трассы Белгород — Шебекино. Там пострадали шесть человек: две женщины и четверо бойцов подразделения «Орлан».
У женщин диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения головы, у бойцов — баротравмы. Медики оказывают пострадавшим помощь. На месте атаки повреждены два автомобиля.
Еще один дрон атаковал административное здание предприятия в Шебекино. Пострадал мужчина — ему диагностировали осколочные ранения лица, грудной клетки и бедра. От госпитализации пострадавший отказался.
