В ЕС одобрили 20-й пакет санкций и кредит Киеву на €90 млрд

Постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили 20-й по счету пакет санкций против России, а также выделение Украине кредита на €90 млрд. Об этом сообщают агентства Europa Press со ссылкой на источники и Bloomberg со ссылкой на представителя Кипра, который сейчас председательствует в Евросовете.
Для перечисления Украине первых выплат по кредиту Евросовет сначала должен официально утвердить эту меру в письменной форме, уточняет Europa Press. Ожидается, что это произойдет днем 23 апреля, сказали агентству несколько европейских источников.
Что касается санкций против России, меры вступят в силу немедленно после их принятия Советом ЕС. Персональные же санкции, такие как включение в черный список физических и юридических лиц, потребуют предварительной публикации имен в Официальном журнале Европейского союза, пояснили источники.
Проект 20-го пакета ЕС предусматривал полный запрет на морские услуги, связанные с российской нефтью, ограничения для танкеров, услуги по техническому обслуживанию судов, а также экспорта химикатов, резины и аммиака на сумму более €360 млн. Однако, как пишет Reuters, страны ЕС не согласовали полный запрет на морские перевозки российской нефти: постпреды согласились с запретом «в принципе», но отложили принятие решения о его реализации до дальнейшей координации с «Большой семеркой» (G7), говорят источники издания из числа дипломатов.
Орбан, который останется премьером до середины мая, блокировал выплату средств из-за спора с Украиной по поводу перебоев в поставках нефти по трубопроводу «Дружба», который был поврежден в результате удара беспилотника в январе. 22 апреля AFP со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Киев по запросу венгерской нефтегазовой компании MOL возобновит поставки по нефтепроводу «Дружба» в течение нескольких часов.
Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, что Киев завершил работы по восстановлению поврежденного участка «Дружбы». Он отметил, что Украина выполнила свою часть договоренностей с ЕС и теперь рассчитывает, что Евросоюз последует ее примеру и разблокирует кредит €90 млрд.
Россия заявляла о готовности продолжить поставки по «Дружбе». Власти отмечали, что продолжение транзита нефти зависит от украинских властей. Москва осуждает любую помощь Украине и считает санкции западных стран незаконными и неэффективными.