Фицо заявил о подрыве доверия к Украине

Фицо заявил, что доверие к Украине подорвано, и усомнился, что транзит нефти по «Дружбе» будет стабильно восстановлен. Он увязал поддержку новых антироссийских санкций и кредита Киеву с поставками нефти в Словакию и Венгрию.

Источник: AP 2024

Доверие между Словакией и Украиной было подорвано, заявил словацкий премьер Роберт Фицо, усомнившись, что трубопровод «Дружба» «вообще будет восстановлен».

«Я бы не удивился, если бы кредит в €90 млрд был разблокирован, и тогда поставки нефти снова остановятся», — сказал он. Слова политика передает DennikN. Фицо подчеркнул, что правительство внимательно следит за происходящим вокруг нефтепровода «Дружба».

Поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины прекратились в январе 2026 года. Словакия и Венгрия ранее заявляли о рисках для энергоснабжения и обвиняли Киев в затягивании решения вопроса.

22 апреля днем агентство AFP со ссылкой на киевского чиновника сообщило, что Украина по запросу венгерской нефтегазовой компании MOL возобновит поставки по нефтепроводу в течение нескольких часов. MOL также сообщила, что украинский оператор нефтепровода «Дружба» АО «Укртранснафт» уведомил о готовности возобновить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию.

Южная ветвь трубопровода «Дружба», построенного еще при СССР, транспортирует российскую нефть через Западную Украину и является важным маршрутом поставок для стран Восточной Европы, не имеющих выхода к морю, в частности для Венгрии и Словакии. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС.

Фицо также заявил, что, пока трубопровод «Дружба» не будет открыт, правительство Словакии не одобрит новый пакет антироссийских санкций. «Нам нужна нефть, которая успокоит ситуацию в Словакии, Венгрии и Центральной Европе», — сказал премьер-министр. По его словам, поставки российской нефти снизят цены. Несмотря на слова Фицо, 22 апреля Reuters сообщил, что постоянные представители стран ЕС одобрили 20-й по счету пакет санкций против России, а также выделение Украине кредита на €90 млрд.

В феврале страны ЕС не смогли согласовать этот пакет санкций против России. Принятие санкций заблокировала Венгрия, так же как и решение по военному кредиту Украине в размере €90 млрд. Глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала накануне, 21 апреля, что Евросоюз обсуждает как работу над 20-м пакетом ограничительных мер, так и подготовку 21-го пакета санкций против России.

В Москве неоднократно заявляли, что западные санкции являются нелегитимными и неэффективными.

