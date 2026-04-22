Фицо заявил о подрыве доверия к Украине

Фицо также заявил, что, пока трубопровод «Дружба» не будет открыт, правительство Словакии не одобрит новый пакет антироссийских санкций. «Нам нужна нефть, которая успокоит ситуацию в Словакии, Венгрии и Центральной Европе», — сказал премьер-министр. По его словам, поставки российской нефти снизят цены. Несмотря на слова Фицо, 22 апреля Reuters сообщил, что постоянные представители стран ЕС одобрили 20-й по счету пакет санкций против России, а также выделение Украине кредита на €90 млрд.