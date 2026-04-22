Бывшего супруга блогера Лерчек перевели в «Бутырку»

Экс-супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина, осужденного на семь лет, перевели в Бутырский следственный изолятор («Бутырка»), сообщил «РИА Новости» его адвокат Константин Третьяков.
До этого Чекалин находился на карантине в СИЗО «Капотня».
Бывшего супруга Лерчек в апреле признали виновным в выводе по подложным документам более 251 млн руб. в ОАЭ и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 194 млн руб. В записанном заранее видеообращении, опубликованном адвокатами Чекалина, он заявил, что вину не признает.
Чекалины с 2023 года являются фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе средств за границу. В конце февраля Лерчек родила четвертого ребенка, через несколько дней ей диагностировали рак желудка четвертой стадии. Обвинение выделило дело Чекалиной в отдельное производство и приостановило его по состоянию здоровья блогера.
