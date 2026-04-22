Бывшего супруга блогера Лерчек перевели в «Бутырку»

Бывшего супруга Лерчек в апреле признали виновным в выводе по подложным документам более 251 млн руб. в ОАЭ и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также назначили штраф в размере 194 млн руб. В записанном заранее видеообращении, опубликованном адвокатами Чекалина, он заявил, что вину не признает.