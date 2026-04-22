Президент России удостоил наград семерых жителей Башкирии: большая часть из них — многодетные родители

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами — среди отмеченных есть жители Башкирии.
Орден «Родительская слава» за укрепление института семьи и воспитание детей получили две семьи из республики — Сергей и Олеся Елисеевы, а также Факиль и Гульнара Фатхуллины. Медаль ордена «Родительская слава» вручат Александру и Наталье Самойловым.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоили Рите Уметбаевой — руководителю редакции развлекательных программ телерадиовещательной компании «Башкортостан».