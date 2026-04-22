ЕС вернется к теме санкций против руководства Грузии

Кая Каллас заявила, что последние политические процессы могут придать вопросу Грузии новый импульс внутри Евросоюза: «необходимо больше взаимодействовать с грузинским народом, в том числе за пределами Тбилиси, и показать людям, что ЕС присутствует и приходит с добрыми намерениями». «Однако при этом мы должны направлять очень четкие сигналы правительству Грузии о том, что курс, которому они следуют, не соответствует европейским ценностям», — сказала дипломат журналистам после встречи послов ЕС.