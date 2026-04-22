Писториус рассказал об увеличении численности бундесвера из-за России

Немецкая армия должна стать самой сильной регулярной армией в Европе, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус, представляя первую в истории бундесвера военную стратегию, передает Spiegel.
По словам Писториуса, численность действующей армии должна возрасти до 260 тыс. человек, при этом высокопоставленные немецкие военные, как сообщает издание, настаивают на еще большем ее увеличении. Всего вместе с резервом в бундесвере должны служить до 460 тыс. мужчин и женщин, отметил министр.
«Мир стал более непредсказуемым и, да, следует сказать, более опасным», — приводит Spiegel слова Писториуса.
Spiegel напоминает, что после десятилетий ограничений финансирования Берлин значительно увеличил расходы на оборону. Однако правительство выступило против возвращения к призыву, который был приостановлен в 2011 году, предпочитая комплектование на добровольной основе. «Есть сомнения, достаточно ли этого, чтобы увеличить численность сил с нынешних примерно 185 тыс. до 260 тыс. активных», — отмечает издание.
Как пишет Spiegel, в центре внимания новой военной стратегии — «противодействие угрозам со стороны России», которая считает Запад враждебным и хочет повернуть вспять процесс расширения НАТО. Для этого она хочет ослабить сплоченность альянса и добиться отделения США от Европы, утверждается в стратегии.
«Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО», — цитирует Spiegel текст документа. В нем предполагается, что 460-тысячная армия сможет противостоять Москве и ее союзникам.
В январе численность военных в Германии побила двенадцатилетний рекорд, составив 184,2 тыс. военнослужащих. Тогда Борис Писториус заявил, что бундесвер показал лучшие результаты по набору новобранцев с момента отмены воинской повинности.
В начале апреля немцев призывного возраста обязали получать разрешение Центра карьеры бундесвера в случае намерения уехать из страны более чем на три месяца. Согласно официальной формулировке, это сделано для формирования информативного военного реестра.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в мае прошлого года также заявил о необходимости превращения немецкой армии в сильнейшую в Европе. «Мы должны уметь защищать себя, чтобы нам не пришлось защищать себя», — сказал Мерц в своей инаугурационной речи.
