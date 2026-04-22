Писториус рассказал об увеличении численности бундесвера из-за России

Spiegel напоминает, что после десятилетий ограничений финансирования Берлин значительно увеличил расходы на оборону. Однако правительство выступило против возвращения к призыву, который был приостановлен в 2011 году, предпочитая комплектование на добровольной основе. «Есть сомнения, достаточно ли этого, чтобы увеличить численность сил с нынешних примерно 185 тыс. до 260 тыс. активных», — отмечает издание.