В Молдавии приговорили олигарха Плахотнюка к 19 годам

Суд в Кишиневе приговорил бывшего лидера Демократической партии, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка к 19 годам тюрьмы по делу о хищении миллиарда долларов из банковской системы страны, передает портал TV8.md.
Помимо тюремного заключения, он будет лишен права занимать определенные государственные должности в течение пяти лет и должен будет выплатить государству компенсацию в размере приблизительно $60 млрд. Все аресты активов на сумму более одного миллиарда леев (больше $58 млрд) остались в силе.
В 1995 году Плахотнюк основал молдавско-американскую финансовую группу Angels, а позднее возглавил нефтекомпанию Petrom Moldova и коммерческий банк Victoriabank. В 2010 году он вошел в состав Демократической партии Молдавии и через шесть лет возглавил ее.
После назначения премьером представителя Демпартии в 2016 году в стране начались протесты. В 2019 году Плахотнюк покинул Молдавию и ушел с поста главы партии. Несмотря на отсутствие официальных данных о его состоянии, он считается одним из самых богатых бизнесменов страны.
Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогач заявил, что приговор будет обжалован. Он назвал решение суда «глубоко незаконным, явно необоснованным и несовместимым с минимальными стандартами справедливого судебного разбирательства».
Рогач добавил, что отправится в тюрьму, чтобы сообщить своему клиенту приговор. По его словам, Плахотнюк находится под охраной и не имеет доступа во внешний мир. Адвокат также заявил, что уже обратился в ЕСПЧ, посчитав незаконным выдачу четырех ордеров одновременно на арест его подзащитного.
Прокуратура в свою очередь требовала в суде, чтобы наказание для Плахотнюка было суммарным по пяти предъявленным ему обвинениям, которые включают, среди прочего, создание и управление преступной организацией, мошенничество и отмывание денег в особо крупных масштабах.
Плахотнюк был задержан в Греции осенью 2025 года и экстрадирован в Кишинев при попытке вылететь в Дубай. На родине он проходит по делам об организованной преступности, мошенничестве и отмывании денег. Сам олигарх отверг все обвинения. После прибытия Плахотнюка в Молдавию его сразу арестовали. Защита экс-олигарха утверждала, что его преследование имеет политическую подоплеку.
Кроме того, в июле 2023 года Тверской суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена к 20 годам колонии с конфискацией имущества за вывод 126 млрд руб. из России в 2013—2014 годах. Также ЕС внес Плахотнюка в свой санкционный список.
