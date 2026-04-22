В Молдавии приговорили олигарха Плахотнюка к 19 годам

Плахотнюк был задержан в Греции осенью 2025 года и экстрадирован в Кишинев при попытке вылететь в Дубай. На родине он проходит по делам об организованной преступности, мошенничестве и отмывании денег. Сам олигарх отверг все обвинения. После прибытия Плахотнюка в Молдавию его сразу арестовали. Защита экс-олигарха утверждала, что его преследование имеет политическую подоплеку.