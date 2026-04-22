Би-би-си узнала о кризисе в правительстве Великобритании

Политик заявил, что столкнулся с «атмосферой давления» со стороны офиса премьера, где существовало «очень сильное ожидание», что Мандельсон должен быть на посту посла страны в США «как можно быстрее». Роббинс объяснил, что сотрудники Даунинг-стрит постоянно запрашивали у него информацию о ходе проверки лорда службой безопасности, но их интересовала не сама процедура, а исключительно сроки завершения, что, по его мнению, демонстрировало «пренебрежительный подход» к процессу обеспечения безопасности. Сам Роббинс утверждает, что действовал в рамках правил и не имел права раскрывать детали премьер-министру.