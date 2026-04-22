Би-би-си узнала о кризисе в правительстве Великобритании

Лейбористское правительство Великобритании ополчилось на премьер-министра Кира Стармера после увольнения главы Министерства иностранных дел Олли Роббинса, сообщает Би-би-си.
По официальной версии, Роббинс был отправлен в отставку, так как не проинформировал премьер-министра, что лорд Питер Мандельсон не прошел проверку служб безопасности. Однако, давая показания перед парламентским комитетом, Роббинс пожаловался на поведение Стармера.
Политик заявил, что столкнулся с «атмосферой давления» со стороны офиса премьера, где существовало «очень сильное ожидание», что Мандельсон должен быть на посту посла страны в США «как можно быстрее». Роббинс объяснил, что сотрудники Даунинг-стрит постоянно запрашивали у него информацию о ходе проверки лорда службой безопасности, но их интересовала не сама процедура, а исключительно сроки завершения, что, по его мнению, демонстрировало «пренебрежительный подход» к процессу обеспечения безопасности. Сам Роббинс утверждает, что действовал в рамках правил и не имел права раскрывать детали премьер-министру.
Скандал вызвал волну критики в адрес лидера лейбористов, которого оппозиция обвинила в попытке ввести парламент в заблуждение и поставила под угрозу дальнейшее пребывание Стармера на посту премьера. Лидер Консервативной партии Кеми Баденоч заявила, что он «поставил национальную безопасность под угрозу», и потребовала его немедленной отставки. Она подчеркнула, что подобные действия подрывают безопасность страны.
Лорд Питер Мандельсон был уволен с поста посла Великобритании в США в сентябре 2025 года, когда обнародованные документы вскрыли его связи с покойным американским финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. В феврале 2026 года, после публикации новой партии разоблачений, Мандельсон был арестован полицией Лондона по подозрению в разглашении конфиденциальной информации Эпштейну.
Разгоревшийся скандал серьезно подорвал моральный дух на государственной службе, утверждает Bloomberg. Генеральный секретарь профсоюза госслужащих (FDA) Дэйв Пенман заявил, что увольнение Роббинса «подрывает авторитет руководства государственной службы», а премьер-министр «показал неспособность работать с гражданской службой». Издание пишет, что кризис стал симптомом более масштабного неблагополучия в Министерстве иностранных дел. В числе прочего оно пострадало от сокращения бюджета, поэтому сотрудники переживают о возможных сокращениях.
Рейтинг лейбористов тоже упал, следует из данных исследования Sky News. Согласно прогнозу, партия может показать в Лондоне на городских выборах худший результат с 1970-х годов, в то время как «Зеленые» и Reform UK значительно расширили поддержку. Согласно прогнозу, Лейбористская партия получит наибольшее количество голосов в 15 советах, тогда как в 2022 году был 21 совет.
