В Омске 11 человек получили государственные награды и почётные звания

Списком награждённых поделился Виталий Хоценко.

Омичи получили государственные награды и почётные звания, соответствуюище распоряжения подписал президент. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждены Ольга Бурик и Александр Муралев. Звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» присвоено Дмитрию Васильеву и Светлане Краузе.

Почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» получили Елена Владимирцева, Людмила Каре, Даурен Орынбаев и Александр Серков. Звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоены Елена Ермакова и Валерий Перминов.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Салтанат Меденова.

Кроме того, звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Елене Савченко.

«Поздравляем и гордимся омичами!», — резюмировал в своём телеграм-канале Виталий Хоценко.