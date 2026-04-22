В Омске 11 человек получили государственные награды и почётные звания

Омичи получили государственные награды и почётные звания, соответствуюище распоряжения подписал президент. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждены Ольга Бурик и Александр Муралев. Звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» присвоено Дмитрию Васильеву и Светлане Краузе.
Почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» получили Елена Владимирцева, Людмила Каре, Даурен Орынбаев и Александр Серков. Звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоены Елена Ермакова и Валерий Перминов.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена Салтанат Меденова.
Кроме того, звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено Елене Савченко.
«Поздравляем и гордимся омичами!», — резюмировал в своём телеграм-канале Виталий Хоценко.