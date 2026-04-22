ЕС отложил решение о запрете на транспортировку российской нефти по морю

Евросоюз не одобрил полный запрет на морские перевозки российской нефти в 20 пакете санкций против России, пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
22 апреля Европейский союз принял 20 пакет санкций в отношении России. Также было решено, что Украина начнет получать кредит в размере €90 млрд, поскольку Венгрия сняла свое вето после возобновления поставок российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод «Дружба», пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Кипра, который сейчас председательствует в Евросовете.
В случае, если запрет вступит в силу, то он может «положить конец» установленному после начала специальной военной операции на Украине ограничению цен на российскую нефть, позволяющему покупателям из третьих стран использовать западные страховые и транспортные услуги, если цена сырья не превышает $60 за баррель. Данное решение было призвано смягчить последствия санкций для мировой экономики, пишет Reuters.
Также ЕС впервые применит инструмент по борьбе с обходом санкций против третьей страны — Кыргызстана, запретив сделки с нефтью и введет положения, защищающие интеллектуальную собственность и компании ЕС от судебных исков со стороны России в третьих странах. Под санкции также попал порт в Индонезии.
16 апреля глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия намерена продолжать блокировать очередной пакет антироссийских санкций ЕС до получения гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба».
