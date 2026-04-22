Власти Германии обсудят свой «закон Яровой»

Кабинет министров ФРГ обсудит законопроект, который обязывает интернет-провайдеров хранить IP-адреса своих клиентов в течение трех месяцев. Мера должна помочь в борьбе с онлайн-преступностью и обеспечить сохранность цифровых доказательств, передает газета Welt.
Проект закона опубликовали в декабре 2025 года, инициативу продвигают немецкие МВД и Минюст. Как заявил газете министр иностранных дел ФРГ Александр Добриндт, преступники используют право на анонимность в сети для разного рода правонарушений: от распространении детской порнографии до организации терактов.
«Сохраняя IP-адреса, мы проливаем свет на цифровую тьму: делаем преступников видимыми, ликвидируем преступные сети и обеспечиваем доказательства для судебного преследования», — сказал он.
Как пишет Welt со ссылкой на документ законопроекта, эта мера также расширит полномочия федеральной полиции. Ведомство сможет начать сбор трафика до получения официального разрешения, а также получит возможность запросить данные о местоположении мобильных телефонов в случае преступлений «особой важности».
В 2016 году в России приняли пакет антитеррористических поправок, названный «законом Яровой» по имени зампредседателя Госдумы Ирины Яровой, которая внесла поправки на рассмотрение. С 1 июля 2018 года закон обязывает операторов и организаторов распространения информации в интернете хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другие данные пользователей. Хранить переговоры и сообщения нужно шесть месяцев, а интернет-трафик — 30 дней.
В ноябре 2025 года Европарламент призвал Европейскую комиссию рассмотреть вопрос об установлении минимального возраста для доступа к социальным сетям. Входить на цифровые платформы планируют запретить детям младше 13 лет, а до 16 лет получать доступ только с позволения родителей.
В апреле ЕК объявила о завершении разработки специального приложения для проверки возраста на онлайн-платформах. Для верификации потребуется загрузить удостоверение личности.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».