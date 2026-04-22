Власти Германии обсудят свой «закон Яровой»

В 2016 году в России приняли пакет антитеррористических поправок, названный «законом Яровой» по имени зампредседателя Госдумы Ирины Яровой, которая внесла поправки на рассмотрение. С 1 июля 2018 года закон обязывает операторов и организаторов распространения информации в интернете хранить аудиозаписи звонков, содержание сообщений и другие данные пользователей. Хранить переговоры и сообщения нужно шесть месяцев, а интернет-трафик — 30 дней.