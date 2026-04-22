ТАСС: Ормузский пролив 21 апреля пересекли три судна

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Количество пересечений Ормузского пролива за минувшие сутки упало до трех. Это минимум с начала апреля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных о движении судов.

Всего 21 апреля Ормузский пролив пересекло три судна: один танкер и два грузовых судна. Все они двигались в сторону Оманского залива. До этого меньше всего пересечений было зафиксировано 8 апреля — пять проходов через пролив.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Центральное командование ВС США сообщило, что 13 апреля они начнут морскую блокаду Ирана, препятствуя движению всех судов, которые направляются к портам исламской республики, а также пытаются отплыть от ее берегов. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше