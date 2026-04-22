Посол назвал вызов в МИД Италии из-за Соловьева «ударом в штангу»

Посол России в Италии Алексей Парамонов прокомментировал свой вызов в итальянское внешнеполитическое ведомство.
Ранее лава МИД Италии Антонио Таяни вызвал Парамонова: поводом послужил эфир шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live», где автор и ведущий Владимир Соловьев раскритиковал премьер-министра Джорджу Мелони, обвинив ее в «фашизме», назвал «пустой Мелони» и заявил, что та предала собственных избирателей, «выступая с совершенно другими лозунгами».
Дипломат отметил, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов и журналистов в адрес России и ее руководства.
«В очередной раз итальянские дипломаты “попали в штангу” с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя совета министров Италии Ни один здравомыслящий человек никогда не стал бы интерпретировать чьи-либо личные, эмоциональные и частные оценки как официальные заявления правительства», — сказал он (цитата по пресс-службе российской дипмиссии).
Официальный представитель МИДа Мария Захарова также подвергла критике итальянскую дипломатию. Она отметила, что когда итальянские чиновники оскорбляют Россию, это считается нормой, но эмоциональные оценки журналистов воспринимаются как повод для дипломатического демарша.
«Это уже не двойные стандарты. Это отсутствие стандартов, а самое страшное — это отсутствие совести Мы всегда за взаимоуважительный диалог», — подчеркнула Захарова.
.
