Политолог раскрыл, почему Трамп отказался от ударов по Ирану

Эксперт добавил, что Тегеран не стал учитывать положение Дональда Трампа, не принял во внимание его обещания, когда он пытался инициировать переговоры вопреки заявлениям иранцев о том, что они не согласятся на диалог, пока США не деблокируют Ормузский пролив со своей стороны. Дудаков подчеркнул, что шантаж Вашингтона не оказал воздействия на Исламскую Республику и теперь Трампу приходится объявлять о продолжении перемирия, так как боевые действия еще более ухудшат его рейтинг в США и нанесут ущерб его авторитету как политика.