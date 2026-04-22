Политолог раскрыл, почему Трамп отказался от ударов по Ирану

Эксперт добавил, что Тегеран не стал учитывать положение Дональда Трампа, не принял во внимание его обещания, когда он пытался инициировать переговоры вопреки заявлениям иранцев о том, что они не согласятся на диалог, пока США не деблокируют Ормузский пролив со своей стороны. Дудаков подчеркнул, что шантаж Вашингтона не оказал воздействия на Исламскую Республику и теперь Трампу приходится объявлять о продолжении перемирия, так как боевые действия еще более ухудшат его рейтинг в США и нанесут ущерб его авторитету как политика.
Политолог обратил внимание, что еще одной причиной перерыва в боевых действиях является нехватка вооружения. Американист напомнил, что, по информации СМИ, Пентагон израсходовал большую часть наступательных и оборонительных ракет.
Дудаков добавил, что возобновление боевых действий со стороны США возможно, но для Белого дома это негативный вариант — значит, Трамп будет пытаться договориться. По мнению эксперта, блокадой Ормузского пролива Иран демонстрирует, что у него «сильная рука». Конфликт США и Ирана усиливает влияние энергокризиса на страны Запада, а это ухудшает позицию западных и американских элит.
«Соответственно, можно их дожимать в данном случае и заставить рано или поздно принять условия Исламской Республики Иран», — резюмировал Дудаков.