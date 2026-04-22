Политолог раскрыл, почему Трамп отказался от ударов по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп продлил режим перемирия в Иране, несмотря на то, что власти Исламской республики отказались от переговоров, так как возобновление военной операции для него чревато политическим ущербом. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«В очередной раз проявляется эффект TACO (Trump Always Chickens Out), то есть Трамп всегда сдает назад, когда сталкивается с жесткой позицией со стороны своих оппонентов либо контрагентов. В данном случае этим оппонентом является Иран», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Эксперт добавил, что Тегеран не стал учитывать положение Дональда Трампа, не принял во внимание его обещания, когда он пытался инициировать переговоры вопреки заявлениям иранцев о том, что они не согласятся на диалог, пока США не деблокируют Ормузский пролив со своей стороны. Дудаков подчеркнул, что шантаж Вашингтона не оказал воздействия на Исламскую Республику и теперь Трампу приходится объявлять о продолжении перемирия, так как боевые действия еще более ухудшат его рейтинг в США и нанесут ущерб его авторитету как политика.

Политолог обратил внимание, что еще одной причиной перерыва в боевых действиях является нехватка вооружения. Американист напомнил, что, по информации СМИ, Пентагон израсходовал большую часть наступательных и оборонительных ракет.

Дудаков добавил, что возобновление боевых действий со стороны США возможно, но для Белого дома это негативный вариант — значит, Трамп будет пытаться договориться. По мнению эксперта, блокадой Ормузского пролива Иран демонстрирует, что у него «сильная рука». Конфликт США и Ирана усиливает влияние энергокризиса на страны Запада, а это ухудшает позицию западных и американских элит.

«Соответственно, можно их дожимать в данном случае и заставить рано или поздно принять условия Исламской Республики Иран», — резюмировал Дудаков.

Газета The Washington Post ранее сообщила, что США расширили военно-морские операции против Ирана за пределы Ближнего Востока. Теперь иранские суда захватываются в нейтральных водах между Шри-Ланкой и Индонезией.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше