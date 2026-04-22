Семьям погибших при атаке БПЛА в Сызрани окажут материальную помощь

Родные граждан, погибших при атаке БПЛА на Сызрань, в ближайшее время получат материальную помощь, написал в «Максе» глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
«В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку направим тем, кто получил ранения различной степени тяжести, а также гражданам, чье жилье пострадало», — сообщил губернатор.
По его словам, в результате налета пострадали как многоквартирные и частные дома, так и общественные здания. Власти начали обследование поврежденных построек и после заключения комиссии приступят к восстановлению.
В границах сызранского городского округа введен режим ЧС регионального характера, пишет Федорищев. «Тем, кто остался без жилья, помогаем с размещением. Никто не останется на улице», — подчеркнул он.
В результате ночной атаки беспилотников в Сызрани были повреждены многоквартирные дома, пострадали 12 человек. Погибли взрослая женщина и ребенок — их тела извлекли из-под завалов разрушенного подъезда.
