Семьям погибших при атаке БПЛА в Сызрани окажут материальную помощь

Родные граждан, погибших при атаке БПЛА на Сызрань, в ближайшее время получат материальную помощь, написал в «Максе» глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В ближайшее время семьям погибших будет доведена материальная помощь. Также поддержку направим тем, кто получил ранения различной степени тяжести, а также гражданам, чье жилье пострадало», — сообщил губернатор.

По его словам, в результате налета пострадали как многоквартирные и частные дома, так и общественные здания. Власти начали обследование поврежденных построек и после заключения комиссии приступят к восстановлению.

В границах сызранского городского округа введен режим ЧС регионального характера, пишет Федорищев. «Тем, кто остался без жилья, помогаем с размещением. Никто не останется на улице», — подчеркнул он.

В результате ночной атаки беспилотников в Сызрани были повреждены многоквартирные дома, пострадали 12 человек. Погибли взрослая женщина и ребенок — их тела извлекли из-под завалов разрушенного подъезда.

