КСИР сообщил о задержании двух судов в Ормузском проливе

Иранские военные перехватили два судна, не получивших разрешения на проход через Ормузский пролив, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Оба судна пытались скрытно покинуть пролив без разрешения, неоднократно нарушали правила, а также вмешивались в работу навигационных систем, создавая угрозу безопасности судоходства», — приводит сообщение формирования агентство ISNA.
Корабли задержали и вывели к иранскому побережью.
КСИР также сообщил об обстреле греческого судна Euphoria у берегов Ирана.
22 апреля Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало обстрелы судов, проходящих через Ормузский пролив: один из инцидентов произошел с грузовым судном в 8 км к западу от Ирана, а второй — с контейнеровозом в 15 км к северо-востоку от Омана.
По данным управления, экипажи обоих кораблей находятся в безопасности.
