КСИР сообщил о задержании двух судов в Ормузском проливе

Иранские военные перехватили два судна, не получивших разрешения на проход через Ормузский пролив, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Источник: РБК

Иранские военные перехватили два судна, не получивших разрешения на проход через Ормузский пролив, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Одно из судов — MSC Francesca, формирование связало его с Израилем. Второе в текущем сообщении названо Epaminodes, при этом ранее КСИР сообщил о поражении судна Epaminondas. По данным сервиса MarineTraffic, контейнеровоз с таким названием шел под флагом Либерии и сейчас находится у берегов Ирана.

«Оба судна пытались скрытно покинуть пролив без разрешения, неоднократно нарушали правила, а также вмешивались в работу навигационных систем, создавая угрозу безопасности судоходства», — приводит сообщение формирования агентство ISNA.

Корабли задержали и вывели к иранскому побережью.

КСИР также сообщил об обстреле греческого судна Euphoria у берегов Ирана.

22 апреля Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) зафиксировало обстрелы судов, проходящих через Ормузский пролив: один из инцидентов произошел с грузовым судном в 8 км к западу от Ирана, а второй — с контейнеровозом в 15 км к северо-востоку от Омана.

По данным управления, экипажи обоих кораблей находятся в безопасности.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше