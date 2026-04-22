Работал на ГУР Украины. Задержан подозреваемый в госизмене из Волгограда

Молодого человека задержали в Крыму сотрудники ФСБ. Жителя Волгоградской области подозревают в государственной измене. По данным силового ведомства, он следил за передвижениями военной техники Минобороны России. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Действовал по заданию куратора.
О задержании жителя Волгоградской области стало известно 22 апреля. Сообщалось, что операция проводилась на юге России, она была организована сотрудниками УФСБ России по республике Крым и Севастополю.
В сообщении ведомства говорится: 31-летний россиянин сам установил контакт с представителями спецслужбы Украины. По заданию своего куратора он собирал и передавал сведения о местонахождении подразделений Министерства обороны Российской Федерации на территории Севастополя.
В следственном отделе УФСБ по Крыму и городу Севастополю в отношении задержанного уже возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют статью 275 УК РФ — «Государственная измена». Волгоградцу грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время агента ГУР МО Украины находится под стражей.
Представляются полицейскими и силовиками.
Это, увы, не первый случай, когда жителя Волгоградской области обвиняют в госизмене. Случается, что только задумавшегося о том, чтобы вступить на неправедный путь, вычисляют специалисты регионального УФСБ и предупреждают о последствиях.
Жителей региона предупреждают: совершать преступления на территории России украинские кураторы предпочитают чужими руками. С этой целью они связываются с людьми через мессенджеры и соцсети и вовлекают их в противоправную деятельность.
Часто они убеждают доверчивых волгоградцев, особенно подростков, что им ничего не будет за совершенное преступление. Или представляются сотрудниками силовых и правоохранительных структур и настаивают на содействии. Однако впоследствии именно те, кто поддался на уговоры, отвечают за то, что сотворили.
Так, в январе суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 52-летнего Павла П. — он, выполняя задание, с помощью мобильного телефона и квадрокоптера занимался съемкой военных складов с боеприпасами на территории Волгограда. А ранее 23-летнего волгоградца приговорили к 14 годам лишения свободы за диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры за денежное вознаграждение от куратора.