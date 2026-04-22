Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работал на ГУР Украины. Задержан подозреваемый в госизмене из Волгограда

31-летний россиянин сам установил контакт с представителями спецслужбы Украины. По заданию куратора он собирал и передавал сведения о дислокации подразделений МО РФ в Севастополе.

Молодого человека задержали в Крыму сотрудники ФСБ. Жителя Волгоградской области подозревают в государственной измене. По данным силового ведомства, он следил за передвижениями военной техники Минобороны России. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».

Действовал по заданию куратора.

О задержании жителя Волгоградской области стало известно 22 апреля. Сообщалось, что операция проводилась на юге России, она была организована сотрудниками УФСБ России по республике Крым и Севастополю.

В сообщении ведомства говорится: 31-летний россиянин сам установил контакт с представителями спецслужбы Украины. По заданию своего куратора он собирал и передавал сведения о местонахождении подразделений Министерства обороны Российской Федерации на территории Севастополя.

В следственном отделе УФСБ по Крыму и городу Севастополю в отношении задержанного уже возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют статью 275 УК РФ — «Государственная измена». Волгоградцу грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время агента ГУР МО Украины находится под стражей.

Представляются полицейскими и силовиками.

Это, увы, не первый случай, когда жителя Волгоградской области обвиняют в госизмене. Случается, что только задумавшегося о том, чтобы вступить на неправедный путь, вычисляют специалисты регионального УФСБ и предупреждают о последствиях.

Жителей региона предупреждают: совершать преступления на территории России украинские кураторы предпочитают чужими руками. С этой целью они связываются с людьми через мессенджеры и соцсети и вовлекают их в противоправную деятельность.

Часто они убеждают доверчивых волгоградцев, особенно подростков, что им ничего не будет за совершенное преступление. Или представляются сотрудниками силовых и правоохранительных структур и настаивают на содействии. Однако впоследствии именно те, кто поддался на уговоры, отвечают за то, что сотворили.

Так, в январе суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 52-летнего Павла П. — он, выполняя задание, с помощью мобильного телефона и квадрокоптера занимался съемкой военных складов с боеприпасами на территории Волгограда. А ранее 23-летнего волгоградца приговорили к 14 годам лишения свободы за диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры за денежное вознаграждение от куратора.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше