В США разработали список «непослушных и милых» стран НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа разделила страны НАТО на "непослушные и милые в зависимости от отношения к бомбардировкам Ирана, сообщает Politico со ссылкой на несколько источников.
Газета отмечает, что разделение является последним признаком того, что Трамп планирует реализовать свои угрозы в адрес некоторых союзных государств, которые не следуют его пожеланиям. Помимо этого, это является еще одной точкой давления на ослабевающий альянс, пострадавший от нападок Трампа — от его стремления аннексировать Гренландию до его предупреждения о полном выходе США из НАТО.
Белый дом хранит в секрете любые подробности о списках и планирует разные варианты действий на его основе, рассказывают собеседники издания.
«У них, похоже, нет достаточно ясных соображений, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Перемещение войск — это один из вариантов, но в основном это наказывает США, не так ли?», — сказал один из источников издания среди европейски дипломатов.
В то же время Вашингтон не скрывает своего недовольства союзниками. «Хотя Соединенные Штаты всегда были рядом с нашими так называемыми союзниками, страны, которые мы защищаем тысячами военнослужащих, не были рядом с нами во время операции “Эпическая ярость”, — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. Она также отметила, что Трамп считает сложившуюся ситуацию несправедливой и “США это запомнят”.
Politico отмечает, что существует несколько альтернативных вариантов вывода войск США из Европы, поскольку любой потенциальный план, вероятно, будет предполагать их передислокацию из одной страны в другую. Пока неясно, какие именно страны попадают под «плохую» категорию, однако, по данным газеты, Польша и Румыния могут оказаться в числе главных бенефициаров, поскольку имеют хорошие отношения с Трампом и готовы принять у себя больше американских военных.
Изначально министр обороны США Пит Хегсет использовал термин «образцовый союзник», чтобы сослаться на партнеров по НАТО, которые увеличили расходы на оборону в соответствии с 5% целями альянса, которые отстаивал Трамп.
В заявлении Пентагона, на которое ссылается Politico, говорится, что министерство обороны «будет уделять приоритетное внимание сотрудничеству и взаимодействию с образцовыми союзниками, которые вносят свой вклад в нашу коллективную оборону. Таким образом, мы расширим возможности этих союзников, чтобы они активнее защищали наши общие интересы, а также создадим стимулы для других союзников, чтобы они тоже вносили свой вклад».
Два европейских чиновника рассказали газете, что данная концепция может дать США сократить численность войск, проводимых совместных учений и продажи военной техники «плохим» союзникам, чтобы передать ее «хорошим».
После начала войны США с Ираном Трамп начал активно привлекать европейских союзников к боевым действиям, но столкнулся с отказами. Так, в середине марта The Telegraph сообщила, что премьер-министр страны Кир Стармер решил не направлять военные корабли Великобритании для помощи в разблокировке Ормузского пролива. «Это не наша война, мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и скорейшего завершения, но увеличение количества военных кораблей в регионе вряд ли этому поспособствует», — заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.
19 апреля Трамп заявил, что Израиль в условиях кризиса продемонстрировал себя надежным союзником США, в отличие от других стран. Президент США до этого подверг критике союзников по НАТО, заявив, что они «не были рядом, когда мы нуждались в них».
