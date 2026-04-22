Поставки казахстанской нефти в Европу пойдут в обход «Дружбы»

Ранее Минэнерго Казахстана сообщило о получении неофициальной информации о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Казахстан при этом не планирует снижать добычу нефти, но объемы будут перераспределены. «Это не является для нас критичным, что, [возможно], эта нефть где-то останется и не уйдет другими маршрутами. Это только один из маршрутов», — сказал казахстанский вице-премьер Роман Скляр.