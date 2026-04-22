Поставки казахстанской нефти в Европу пойдут в обход «Дружбы»

Казахстанская нефть будет направляться в ФРГ в обход трубопровода «Дружба» с начала мая. В Алматы не считают, что изменение маршрута существенно повлияет на экономику республики.

Источник: РБК

Поставки казахстанской нефти в Германию будут осуществляться в обход трубопровода «Дружба» с 1 мая, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по “Дружбе” раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее Минэнерго Казахстана сообщило о получении неофициальной информации о невозможности транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Казахстан при этом не планирует снижать добычу нефти, но объемы будут перераспределены. «Это не является для нас критичным, что, [возможно], эта нефть где-то останется и не уйдет другими маршрутами. Это только один из маршрутов», — сказал казахстанский вице-премьер Роман Скляр.

Казахстанская нефть, поставляемая по «Дружбе», покрывает 20−30% потребностей НПЗ в немецком Шведте. В 2025 году по маршруту отправили 2,1 млн т сырья, а планы на 2026 год составляли 3 млн т. Объем ежегодного экспорта составляет 80 млн т.

