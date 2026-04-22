Nikkei узнало о 40-кратном росте поставок дронов из Тайваня в Европу

Экспорт тайваньских дронов вырос в 40 раз благодаря спросу европейских стран на независимые от Китая поставки. При этом Пекин остается лидером поставок дронов в Европу.

Источник: РБК

Тайвань поставил в Европу за первый квартал 136 010 беспилотников, увеличив в 40 раз экспорт дронов в сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на доклад Института демократии, общества и новых технологий (DSET).

По оценке исследовательского центра, в 2025 году Тайвань поставил в Европу 107 433 готовых беспилотников. В первом квартале прошлого года объем поставок составлял около 2,5 тыс единиц.

В основном дроны экспортируются в Польшу и Чехию, которые считаются транзитными пунктами для дальнейших поставок на Украину.

По данным DSET, по итогам первых трех кварталов 2025 года Тайвань занимал четвертое место среди поставщиков дронов в Польшу и второе место в Чехии. Китай является лидером поставок дронов в обоих европейских государствах.

Политический аналитик центра Самара Дюрр утверждает, что множество дронов, поставляемых в Европу, закупаются украинскими компаниями.

В 2024 году тайваньские компании, разрабатывающие дроны, сформировали консорциум Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance Business Opportunities Alliance (TEDIBOA), который в сентябре 2025 года подписал меморандум о взаимопонимании с Львовским технологическим кластером (LTC). Дюрр отметила, что сотрудничество двух организаций с тех пор углубилось.

«В настоящее время экспорт тайваньских беспилотников в Европу в основном осуществляется за счет частных закупок и направляется на Украину, в то время как новые требования к государственным закупкам в некоторых европейских странах, исключающие участие Китая в экспорте, открывают новые возможности для Тайваня», — сказала Nikkei Asia внештатный научный сотрудник DSET Линь Тин-Вэй.

В октябре 2025 года власти Тайваня активизировали работу по выстраиванию «дроновой дипломатии» со странами Евросоюза. Тайбэй планирует наращивать объемы производства дронов в стране и поставок в США, Японию, Чехию и Польшу по программе Taiwan Excellence, в рамках которой и был создан TEDIBOA, под эгидой министерства экономики страны.

Благодаря спросу на независимые от Китая цепочки поставок за первое полугодие 2025 года экспорт беспилотников тайваньского производства вырос почти в 7,5 раза, следует из данных таможенного управления Тайваня.

Россия выступает против поставок вооружения Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки Киеву вооружения лишь затягивают боевые действия.

