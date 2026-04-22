Переживший покушение замглавы ГРУ Алексеев вернется на службу

Генерал Алексеев, на которого было совершено покушение в феврале этого года, планирует вернуться на службу после восстановления. Алексеев занимает должность первого замначальника ГРУ.

Источник: РБК

Заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, вернется на службу. Об этом сообщил репортеру Александру Юнашеву глава ГРУ Игорь Костюков.

«Проходит лечение, пока требуется восстановление. Вернется, да», — сказал он.

Утром 6 февраля СК сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта в доме на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся. Алексеева госпитализировали.

Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил с 2011 года. Он участвовал в российской операции в Сирии, в 2017 году был удостоен звания Героя России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.

7 февраля генерал пришел в сознание. Исполнитель покушения был задержан в Дубае и передан России. Им оказался Любомир Корба, его пособниками были Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, которая скрылась на Украине, выяснили ФСБ и МВД. Васина задержали в Москве.

По факту посягательства на жизнь и здоровье Владимира Алексеева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), а также по ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

Глава МИД России Сергей Лавров называл покушение на Алексеева терактом и связал его с попыткой Украины сорвать переговоры.

