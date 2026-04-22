Переживший покушение замглавы ГРУ Алексеев вернется на службу

Заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, вернется на службу. Об этом сообщил репортеру Александру Юнашеву глава ГРУ Игорь Костюков.
«Проходит лечение, пока требуется восстановление. Вернется, да», — сказал он.
Утром 6 февраля СК сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта в доме на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся. Алексеева госпитализировали.
Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил с 2011 года. Он участвовал в российской операции в Сирии, в 2017 году был удостоен звания Героя России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.
По факту посягательства на жизнь и здоровье Владимира Алексеева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), а также по ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.
Глава МИД России Сергей Лавров называл покушение на Алексеева терактом и связал его с попыткой Украины сорвать переговоры.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».