В Черном море уничтожили украинский безэкипажный катер

Российские военные поразили украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря, сообщает в «Максе» Минобороны.
«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен украинский безэкипажный катер», — говорится в сообщении.
Минувшей ночью беспилотные летательные аппараты перехватили над Курской, Самарской, Белгородской, Брянской и Воронежской областями, Пензенской, Ульяновской, Волгоградской и Ростовской областями. БПЛА также сбили над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Всего силы ПВО уничтожили 155 беспилотников ночью 22 апреля.
Минобороны 22 апреля сообщило об ударах по энергообъектам, которые использовались ВСУ. Кроме того, российские вооруженные силы поразили объекты транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах армии Украины. Министерство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».