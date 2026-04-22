Блокаду США прошли несколько танкеров с иранской нефтью

США ввели блокаду иранских портов в первой половине апреля, затем Вашингтон отчитывался об успехе и значительных финансовых потерях Тегерана.

Источник: РБК

По меньшей мере 34 танкера, связанных с Ираном, прошли американскую блокаду с момента ее введения, среди них было несколько судов, перевозивших иранскую нефть, пишет Financial Times со ссылкой на данные компании Vortexa, отслеживающей перемещение грузов.

По меньшей мере 19 связанных с Ираном танкеров прошли через зону действия блокады и вышли из Персидского залива, еще не менее 15 судов вошли в Персидский залив, направляясь в сторону Ирана из Аравийского моря.

FT пишет, что по меньшей мере 6 из вышедших из Персидского залива судов перевозили иранскую сырую нефть общим объемом 10,7 млн баррелей.

12 апреля США ввели блокаду в отношении всех судов, заходящих в иранские прибрежные воды или покидающих их. 16 апреля председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил о намерении США перехватывать иранские суда в открытом море.

На сегодняшний день, американские военные задержали один контейнеровоз в Оманском заливе и взяли на абордаж танкер Tifani в нейтральных водах между Шри-Ланкой и Индонезией. 21 апреля Центральное командование США заявило, что с момента блокады ВМС США приказали 28 судам вернуться в иранские порты.

«Блокада оказалась огромным успехом», — сказал Трамп в интервью CNBC, передает FT. Он также отметил, что не отменит эмбарго США в отношении Ормузского пролива, пока Вашингтон не заключит с Ираном «окончательное соглашение».

19 апреля постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты готовы досматривать и разворачивать иранские нефтяные танкеры для борьбы с обходом санкций, включая суда, следующие в Китай.

Днем ранее около 20 судов, которые ожидали прохода через Ормузский пролив, развернулись в сторону Омана после того, как Иран объявил о восстановлении военного контроля над стратегической водной артерией.

