Трамп допустил новые переговоры с Ираном через полтора-три дня

США и Иран могут провести новый раунд переговоров в ближайшие 36−72 часов. Об этом The New York Post (NYT) сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Это возможно!», — написал в текстовом сообщении журналистам.
Стороны 8 апреля заключили временное перемирие, оно истекло 21 апреля. Трамп накануне продлил перемирие.
В течение последующих часов после этого Исламабад продолжал работать по дипломатическим каналам с Ираном, и указанный период потенциальных новых переговоров основан на оценке этой работы, сообщил NYT пакистанский источник.
