Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров прокомментировал реакцию ФРГ на список адресов производителей БПЛА

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Реакция властей Германии на публикацию Минобороны РФ адресов производителей беспилотников для Украины показала, на «ком шапка горит». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

Журналист «Вестей» Павел Зарубин попросил прокомментировать Лаврова вызов российского посла в МИД Германии. «Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», — ответил глава российской дипломатии.

«Но выводы, которые мы сделали из этого, они уже, по-моему, достаточно широко обсуждались с политологами. Эти дискуссии отражают то, что находится в планах российского руководства», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше