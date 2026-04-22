В Госдуме раскрыли, почему Киев ничего не получит из €90 млрд от ЕС

Одобренный Евросоюзом кредит в размере 90 млрд евро не предназначен для передачи Киеву — финансы будут использованы для легализации денежных средств. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Депутат уточнил, что сейчас финансирование Украины находится на этапе одобрения решения о выделении средств. Он объяснил, что затем Евросоюзу потребуется изыскать деньги, и реализация этого этапа может начаться во второй половине 2026 года или вообще не начаться.

«В первом случае средства пойдут на латание дыр в украинском бюджете: погашение долгов, закупку энергоресурсов и оружия. Вооружение для Киева будут закупать европейские страны и в первую очередь у США. И, скорее всего, эти финансы не будут даже транзитом проходить через Украину. Таким образом, ЕС будет заниматься отмыванием денег», — сказал собеседник NEWS.ru.

Алексей Чепа отметил, что коррупция — проблема не только Украины, но и многих европейских государств. Парламентарий считает, что именно поэтому политики этих стран лоббируют выделение кредита Киеву.

22 апреля постоянные представители стран Евросоюза одобрили предоставление кредита Киеву в размере 90 млрд евро. По данным Europa Press, для передачи первой части выплат займа Евросовет сначала официально подтвердит решение в письменной форме.

