В Госдуме раскрыли, почему Киев ничего не получит из €90 млрд от ЕС

Депутат уточнил, что сейчас финансирование Украины находится на этапе одобрения решения о выделении средств. Он объяснил, что затем Евросоюзу потребуется изыскать деньги, и реализация этого этапа может начаться во второй половине 2026 года или вообще не начаться.
«В первом случае средства пойдут на латание дыр в украинском бюджете: погашение долгов, закупку энергоресурсов и оружия. Вооружение для Киева будут закупать европейские страны и в первую очередь у США. И, скорее всего, эти финансы не будут даже транзитом проходить через Украину. Таким образом, ЕС будет заниматься отмыванием денег», — сказал собеседник NEWS.ru.
Алексей Чепа отметил, что коррупция — проблема не только Украины, но и многих европейских государств. Парламентарий считает, что именно поэтому политики этих стран лоббируют выделение кредита Киеву.