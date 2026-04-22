Посол РФ в Швеции сообщил об освобождении капитана задержанного судна «Каффа»

Агентство Reuters 6 марта сообщило, что береговая охрана Швеции поднялась на борт сухогруза «Каффа» в Балтийском море и захватила судно. Отмечалось, что судно шло в территориальных водах Швеции под гвинейским флагом. Позже стало известно, что на борту находится российский экипаж. 10 из 11 членов имеют российское гражданство.