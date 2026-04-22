Посол РФ в Швеции сообщил об освобождении капитана задержанного судна «Каффа»

Капитан сухогруза «Каффа», задержанного в марте шведскими властями, освобожден и отправляется на судно, но корабль из порта пока не выйдет. Об этом 22 апреля сообщил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.

Источник: РИА "Новости"

Он добавил, что российские власти направили в Стокгольм запрос о помощи в снабжении экипажа судна водой и едой. По информации посольства, 10 из 11 членов экипажа корабля имеют российское гражданство.

Агентство Reuters 6 марта сообщило, что береговая охрана Швеции поднялась на борт сухогруза «Каффа» в Балтийском море и захватила судно. Отмечалось, что судно шло в территориальных водах Швеции под гвинейским флагом. Позже стало известно, что на борту находится российский экипаж. 10 из 11 членов имеют российское гражданство.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 апреля сообщил, что российская сторона будет принимать меры по защите интересов в случае захвата отечественных танкеров. По его словам, за последние месяцы фиксировались случаи пиратства в международных водах.

Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
