Посол РФ в Швеции сообщил об освобождении капитана задержанного судна «Каффа»

Он добавил, что российские власти направили в Стокгольм запрос о помощи в снабжении экипажа судна водой и едой. По информации посольства, 10 из 11 членов экипажа корабля имеют российское гражданство.
Агентство Reuters 6 марта сообщило, что береговая охрана Швеции поднялась на борт сухогруза «Каффа» в Балтийском море и захватила судно. Отмечалось, что судно шло в территориальных водах Швеции под гвинейским флагом. Позже стало известно, что на борту находится российский экипаж.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 апреля сообщил, что российская сторона будет принимать меры по защите интересов в случае захвата отечественных танкеров. По его словам, за последние месяцы фиксировались случаи пиратства в международных водах.