Лавров фразой «на немцах шапка сгорела» ответил на вызов посла России

Ситуация с вызовом российского посла в МИД ФРГ после публикации Минобороны с адресами производителей беспилотников показательна — в Берлине осознают, что делают нечто, что принесет «не очень хорошие новости», заявил глава МИДа Сергей Лавров корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Значит, на немцах шапка сгорела. Они понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», — сказал дипломат.
Лавров также подчеркнул, что дискуссии политологов о выводах России в отношении ФРГ «отражают то, что находится в планах российского руководства».
На прошлой неделе ведомство раскрыло названия и адреса предприятий в 12 странах, где производят дроны для нужд украинской армии, а также зарубежных компаний, производящих комплектующие. По информации ведомства, такие БПЛА производятся в том числе в Великобритании, Польше, Чехии и Германии. В Минобороны сочли, что решение нескольких стран Европы нарастить производство и поставку беспилотников Украине для ударов по территории России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте».
Ранее Россия неоднократно осуждала военную помощь Киеву.
