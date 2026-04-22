Лавров фразой «на немцах шапка сгорела» ответил на вызов посла России

На прошлой неделе ведомство раскрыло названия и адреса предприятий в 12 странах, где производят дроны для нужд украинской армии, а также зарубежных компаний, производящих комплектующие. По информации ведомства, такие БПЛА производятся в том числе в Великобритании, Польше, Чехии и Германии. В Минобороны сочли, что решение нескольких стран Европы нарастить производство и поставку беспилотников Украине для ударов по территории России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте».