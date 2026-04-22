Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров фразой «на немцах шапка сгорела» ответил на вызов посла России

Ситуация с вызовом российского посла в МИД ФРГ после публикации Минобороны с адресами производителей беспилотников показательна — в Берлине осознают, что делают нечто, что принесет «не очень хорошие новости», заявил глава МИДа Сергей Лавров корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Источник: РБК

Ситуация с вызовом российского посла в МИД ФРГ после публикации Минобороны с адресами производителей беспилотников показательна — в Берлине осознают, что делают нечто, что принесет «не очень хорошие новости», заявил глава МИДа Сергей Лавров корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Значит, на немцах шапка сгорела. Они понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», — сказал дипломат.

Лавров также подчеркнул, что дискуссии политологов о выводах России в отношении ФРГ «отражают то, что находится в планах российского руководства».

Российского посла в Берлине Сергея Нечаева 20 апреля вызвали в МИД ФРГ — это произошло вскоре после публикации Минобороны адресов заводов в ЕС, которые производят БПЛА для ВСУ.

На прошлой неделе ведомство раскрыло названия и адреса предприятий в 12 странах, где производят дроны для нужд украинской армии, а также зарубежных компаний, производящих комплектующие. По информации ведомства, такие БПЛА производятся в том числе в Великобритании, Польше, Чехии и Германии. В Минобороны сочли, что решение нескольких стран Европы нарастить производство и поставку беспилотников Украине для ударов по территории России ведет к «резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте».

Ранее Россия неоднократно осуждала военную помощь Киеву.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше