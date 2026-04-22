Венгрия и Словакия не планируют участвовать в кредите для Украины

Ранее Украина заявила о восстановлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. После этого постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили выделение кредита на €90 млрд для Киева, а также 20-й пакет санкций против России. Согласованию этих мер препятствовали Будапешт и Братислава из-за остановки транзита нефти на их территорию по «Дружбе» через украинский участок.