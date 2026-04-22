Венгрия и Словакия не планируют участвовать в кредите для Украины

«Венгрия и Словакия подтвердили, что не будут участвовать в европейском репарационном кредите на €90 млрд», — сказал он.
Ранее Украина заявила о восстановлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. После этого постоянные представители стран ЕС на встрече в Брюсселе одобрили выделение кредита на €90 млрд для Киева, а также 20-й пакет санкций против России. Согласованию этих мер препятствовали Будапешт и Братислава из-за остановки транзита нефти на их территорию по «Дружбе» через украинский участок.
Словацкий премьер Роберт Фицо накануне восстановления поставок по трубопроводу заявил, что доверие между странами подорвано.
Президент Украины Владимир Зеленский, сообщив об окончании ремонтных работ на участке трубопровода, отметил, что Украина теперь ждет от Евросоюза одобрения финансовой помощи.
ЕС принял решение о финансировании Украины в 2026—2027 годах за счет кредита из общего бюджета блока в декабре 2025-го.
