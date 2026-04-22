Kyiv Independent узнала о нехватке почти €20 млрд для ВСУ

Украине в 2026 году потребуется в общей сложности €134,6 млрд в рамках военного бюджета. Еврокомиссия пришла к выводу, что нехватка средств может усугубиться у Киева в следующем году.

Источник: РБК

Украине не хватает €19,6 млрд на военные нужды, несмотря на выделение кредита Евросоюзом, сообщает Kyiv Independent, ознакомившись с презентацией Европейской комиссии.

По данным издания, Киев столкнется с дефицитом военного бюджета в этом году в размере €19,6 млрд, несмотря на получение помощи на €86,7 млрд, а также €28,3 млрд из согласованного европейского кредита на €90 млрд.

В презентации говорится, что в 2026-м Украине потребуется €134,6 млрд на военные нужды по сравнению с €111,4 млрд в прошлом году, утверждает издание.

Кредит был согласован ЕС в декабре 2025 года. Он рассчитан на два года: €45 млрд Киев получит в 2026 году, еще €45 млрд — в 2027-м. Из них €60 млрд предназначено на военные цели, €30 млрд — на поддержку бюджета.

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает, что в 2027 году Украина получит от ЕС $38 млрд. Однако, как пишет Kyiv Independent, структура кредита предполагает, что Киеву останется лишь €13,3 млрд, что менее половины от прогноза МВФ. Поэтому еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что гражданские расходы Украины на год обеспечены, но в 2027 году может возникнуть нехватка средств, если не будут найдены новые источники.

Послы ЕС утвердили предоставление Украине кредита в размере €90 млрд и 20-й пакет санкций против России, когда Венгрия и Словакия сняли свои вето. Решение было принято после получения венгерской компанией MOL от Украины уведомления о возобновлении транзита нефти по трубопроводу «Дружба» из России через Белоруссию. Москва требует от Запада прекратить любую военную помощь Украине.

