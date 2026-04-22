Kyiv Independent узнала о нехватке почти €20 млрд для ВСУ

Международный валютный фонд (МВФ) рассчитывает, что в 2027 году Украина получит от ЕС $38 млрд. Однако, как пишет Kyiv Independent, структура кредита предполагает, что Киеву останется лишь €13,3 млрд, что менее половины от прогноза МВФ. Поэтому еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что гражданские расходы Украины на год обеспечены, но в 2027 году может возникнуть нехватка средств, если не будут найдены новые источники.