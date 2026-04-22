В Сызрани предупредили о фейковых сборах средств для жертв ЧС

Администрация Сызрани предупредила жителей, что в условиях чрезвычайной ситуации мошенники могут организовать фейковые сборы средств. Об этом сообщается на официальной странице мэрии во «ВКонтакте».
«В условиях чрезвычайных ситуаций нередко активизируются мошенники, создавая фейковые сборы средств. Пожалуйста, проверяйте любую информацию, доверяйте только официальным источникам!» — говорится в сообщении администрации.
Власти предупредили, что сборы от частных лиц — друзей, соседей, через личные сообщения, чаты и сомнительные группы — могут быть небезопасны. В администрации посоветовали перепроверять данные перед переводом денег.
В результате ночной атаки беспилотников в Сызрани были повреждены многоквартирные дома, пострадали 12 человек. Погибли взрослая женщина и ребенок — их тела извлекли из-под завалов разрушенного подъезда.
По факту гибели и ранения мирных жителей Самарской области при атаке БПЛА было возбуждено уголовное дело о террористическом акте — ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».