Суд продлил арест основателю Readovka Костылеву

Тверской суд Москвы принял решение продлить содержание в СИЗО бывшего главного редактора Readovka Алексея Костылева. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов общей юрисдикции.
«Продлен срок содержания под стражей до 19 июля 2026 года», — говорится в сообщении.
Костылева задержали в конце февраля по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Уже после избрания меры пресечения следователь предъявила ему обвинение. Уголовное дело касается хищения 1 млрд руб. у Министерства обороны России. Ведомство проходит по нему в качестве потерпевшей стороны. Костылев вину не признал.
Адвокаты ходатайствовали о замене содержания под стражей на домашний арест, аргументируя это состоянием здоровья Костылева (были представлены документы о травмах после ДТП в 2024 году). Суд отклонил ходатайство.
В августе 2025-го Костылев официально покинул посты учредителя и собственника Readovka. В самом холдинге заявляли, что уголовное дело никак не связано с деятельностью проекта, а руководство оказывает полное содействие следствию.
