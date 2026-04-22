Россия попросила Швецию обеспечить едой и водой экипаж судна Caffa

Посольство России в королевстве заявило, что 10 из 11 членов экипажа Caffa имеют российское гражданство. 8 марта был арестован член экипажа судна по подозрению в нарушении правил морской безопасности, а также в использовании поддельных документов. 9 марта под стражу взяли капитана сухогруза, который является гражданином России.