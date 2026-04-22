Россия попросила Швецию обеспечить едой и водой экипаж судна Caffa

Российские дипломаты попросили власти Швеции обеспечить водой и продуктами экипаж следовавшего из России судна Caffa, который задержали у берегов королевства в начале марта, сообщил «РИА Новости» российский посол Сергей Беляев.
«Посольство России обратилось к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа судна водой и продуктами», — сказал он.
Сухогруз Caffa под флагом Гвинеи, следовавший из России в Испанию, задержала 6 марта береговая охрана Швеции при поддержке полиции. Судно заподозрили в нарушении правил безопасности международного судоходства.
Посольство России в королевстве заявило, что 10 из 11 членов экипажа Caffa имеют российское гражданство. 8 марта был арестован член экипажа судна по подозрению в нарушении правил морской безопасности, а также в использовании поддельных документов. 9 марта под стражу взяли капитана сухогруза, который является гражданином России.
12 апреля власти Швеции также задержали балкер Hui Yuan, следовавший из России под флагом Панамы, по подозрению в нарушении экологического законодательства. Капитан судна признал вину и внес залог для возможного будущего штрафа, после чего сухогрузу на следующий день разрешили покинуть страну.
