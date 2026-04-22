Глава Минобороны Латвии назвал «стену от дронов» ЕК уязвимой для БПЛА

Источник: РБК

«Стена дронов», предлагаемая Еврокомиссией, никогда не станет непреодолимой преградой для БПЛА, заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью Латвийскому телевидению (LTV).

Спрудс подчеркнул, что его страна прилагает максимум усилий для выявления и нейтрализации беспилотников, однако «стена дронов» никогда не станет «стеной из камня или бетона». Он пояснил, что, подобно израильскому «Железному куполу», эта система — не железо и не купол в прямом смысле, а возможность своевременно обнаруживать угрозы и противостоять им.

Глава военного ведомства подчеркнул, что подобная система защиты от БПЛА требует постоянного развития. Так, для ВС Латвии в этом году планируется закупить 500 новых дронов-перехватчиков.

Впервые идею создания «стены из дронов» высказала в мае 2024-го глава МВД Литвы Агне Билотайте. Со временем инициативу поддержали Германия, Польша, Финляндия и другие страны Балтии, но до последнего времени предметно она не обсуждалась.

О необходимости финансирования этого проекта заявляла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, когда выступала перед Европарламентом с речью о состоянии дел в ЕС. «Мы должны прислушаться к призыву наших балтийских друзей и построить стену из беспилотников», — заявила она после инцидента с беспилотниками в Польше в 2025 году.

