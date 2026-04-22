Путин летом 2026 года может снова посетить Казань

В связи с этим возрастает вероятность и личного присутствия президента России в Казани. Тем более, что он уже таким образом участвовал в двух предыдущих саммитах с АСЕАН. К тому же в этот раз событие пройдет в 35-летие начал отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.