Россия надеется на сотрудничество с Индией по истребителю пятого поколения Су-57, однако официального решения Нью-Дели пока не принято. Об этом заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью телеканалу NDTV. По его словам, самолет является одним из самых совершенных в мире, и переговоры по нему продолжаются на фоне общей стабильности российско-индийских отношений.
Посол высоко оценил эффективность уже поставленных Индии российских вооружений, включая системы С-400, и подчеркнул, что отношения между двумя странами остаются «очень последовательными» и «всеобъемлющими по своему характеру», несмотря на «колоссальную геополитическую турбулентность». Москва и Нью-Дели также тесно координируют позиции по международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, и выступают за стабильность, диалог и мир.
Оценивая конфликт в зоне Персидского залива, Алипов назвал его последствия «очень серьезными» для всего мира, а действия США — «очень хаотичными». Он отметил, что доминирующее положение Вашингтона было подорвано им же самим, и указал на недостаточное освещение в СМИ атак на гражданскую инфраструктуру Ирана, включая гибель 130 школьниц. Россия, по его словам, выступает против любых атак на гражданских, а Тегеран готов к компромиссу на переговорах. «Вопрос скорее к США, готовы ли они отказаться от своей максималистской позиции», — сказал дипломат.
Касаясь энергетического сотрудничества, посол подтвердил, что Россия готова поставлять Индии столько нефти, сколько та готова покупать. Он назвал санкции США и Евросоюза «незаконными», отметив, что Индия их не признает, хотя сама и пострадала от их влияния. Алипов также сообщил, что президент РФ Владимир Путин, как ожидается, примет участие в саммите БРИКС в Индии в сентябре.
