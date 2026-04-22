Посол заявил, что Россия рассчитывает на сотрудничество с Индией по Су-57

Оценивая конфликт в зоне Персидского залива, Алипов назвал его последствия «очень серьезными» для всего мира, а действия США — «очень хаотичными». Он отметил, что доминирующее положение Вашингтона было подорвано им же самим, и указал на недостаточное освещение в СМИ атак на гражданскую инфраструктуру Ирана, включая гибель 130 школьниц. Россия, по его словам, выступает против любых атак на гражданских, а Тегеран готов к компромиссу на переговорах. «Вопрос скорее к США, готовы ли они отказаться от своей максималистской позиции», — сказал дипломат.