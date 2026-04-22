СМИ: США хотят ограничить время для предложений Ирана по урегулированию

Трамп 21 апреля заявил, что продлевает режим прекращения огня в конфликте с Ираном до представления предложений Тегерана по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
«Трамп планирует представить иранцам ограниченные временные рамки для составления единого предложения», — говорится в сообщении телеканала.
По данным источников, администрация президента США не хочет продлевать прекращение огня на неопределенный срок.
По информации телеканала, в окружении Трампа признают, что, чем дольше длится блокировка Ормузского пролива американскими судами, тем больше урона получает мировая экономика.
Как отмечает CNN, неясно, получил ли уже Тегеран сообщение от Вашингтона об ограничении времени на обдумывание предложения.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.