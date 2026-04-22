Десять стран попросили США продлить снятие санкций с российской нефти

Более 10 стран попросили США продлить лицензию, позволяющую закупать российскую нефть, заявил американский министр финансов Скотт Бессент на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената. Трансляцию ведет C-Span.
Так он ответил на просьбу сенаторов объяснить продление лицензии.
«Ко мне обратились представители более чем 10 стран, находящихся в наиболее уязвимом положении и испытывающих наибольшую нехватку энергоресурсов, и они попросили нас продлить это разрешение. И это всего на 30 дней», — заявил он (цитата по ТАСС).
