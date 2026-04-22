Власти Литвы: сигналов о возможном нападении РФ на страны Балтии «здесь и сейчас» нет

Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке России к нападению на страны Балтии.

В Литве не видят никаких признаков того, что Россия готовится напасть на страны Балтии. Об этом заявила премьер Инга Ругинене, комментируя соответствующее утверждение президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«На сегодняшний день определенно нет сигналов о возможном нападении здесь и сейчас. Безусловно, нельзя исключать тот факт, что мы живем в непосредственной близости от зоны конфликта. Мы граничим с Беларусью, происходят различные провокации, гибридные атаки, и мы сталкиваемся с этим почти каждый день. Но именно для этого необходима сильная готовность дать должный ответ, адаптироваться и привести наши стратегические планы безопасности в соответствие с современными реалиями», — сказала Ругинене.

«Я согласна с тем, что нам действительно нужно избегать запугивающей риторики, особенно учитывая отсутствие каких-либо предпосылок для ее применения. Если бы мы увидели, что такие предпосылки существуют, то, очевидно, наша риторика тоже изменилась бы», — добавила она.

