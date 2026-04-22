Песков: Кремль надеется, что визиты переговорщиков США в РФ продолжатся

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Кремль надеется, что поездки американских переговорщиков в Россию продолжатся. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Мы надеемся, что эти поездки продолжатся. Но когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем, как только определимся — сообщим», — сказал Песков, комментируя публикации СМИ по поводу возможного визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше