Песков: Кремль надеется, что визиты переговорщиков США в РФ продолжатся

«Мы надеемся, что эти поездки продолжатся. Но когда именно она будет, сейчас пока сказать не можем, как только определимся — сообщим», — сказал Песков, комментируя публикации СМИ по поводу возможного визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера в Москву.